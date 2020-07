“Bandire TikTok”. Nel mirino di Trump anche la popolare app cinese (Di venerdì 17 luglio 2020) Washington, 17 lug – Donald Trump le sta pensando tutte per colpire la Cina in questa fase acuta della guerra commerciale con il gigante asiatico. La Casa Bianca infatti sta considerando di inserire TikTok nella lista nera che di fatto vieterebbe agli americani di utilizzare la popolare app. Un divieto per impedire che la Cina ottenga dati personali tramite la piattaforma social inizialmente nota come musical.ly che oggi conta circa un miliardo di utenti in tutto il mondo. A rivelarlo è il Financial Times citando alcune fonti secondo cui una delle proposte che l’amministrazione Trump sta valutando è quella di inserire ByteDance, la società che controlla TikTok, nella lista nera del Dipartimento del Commercio che include anche Huawei, altro colosso delle telecomunicazioni ... Leggi su ilprimatonazionale

