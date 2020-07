Banche, Intesa Sanpaolo alza la sua offerta su Ubi a 4,8 euro per azione (Di venerdì 17 luglio 2020) Rilancio nella partita Intesa Sanpaolo – Ubi. La banca guidata da Carlo Messina alza di 57 centesimi per azione la sua offerta sulla concorrente. La somma va ad aggiungersi alle 1,7 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo che vengono assegnate ai soci Ubi che aderiscono alla proposta. Sulla base del prezzo di 2,5 euro delle azioni di Intesa Sanpaolo al 14 febbraio, giorno in cui è stata annunciata l’operazione, l’offerta esprime ora una valorizzazione di 4,82 euro per ciascuna azione di UBI Banca, il 44,7% in più rispetto all’attuale valore di un’ azione UBI pari a 3,27 ... Leggi su ilfattoquotidiano

