Bambino eroe protegge la sorella dalla furia di un cane: la sua storia fa il giro del mondo (Di venerdì 17 luglio 2020) Un coraggio da leone in un corpo di Bambino. Bridger è un ragazzino di 6 anni e in queste ore la sua storia sta facendo il giro del mondo perché alcuni giorni fa non ha esitato un attimo prima di attirare su di sé la furia di un cane che aveva puntato la sorellina più piccola. Una frazione di secondo in cui ha deciso che se qualcuno doveva farsi male quello sarebbe dovuto essere lui. Si avventato sul cane che lo ha ferito in volto ripetutamente, permettendo alla sorellina di uscire illesa dall’attacco. A raccontare la storia è stata la zia di Bridger attraverso un post su Instagram che ha ricevuto in poche ore migliaia di condivisioni. Il Bambino vive Wyoming insieme alla famiglia, il ... Leggi su italiasera

