Bambino di due anni gravissimo: ha ingerito detersivo (Di venerdì 17 luglio 2020) Bambino di due anni gravissimo ha ingerito detersivo ed è gravissimo in ospedale. Da Foligno trasportato d’urgenza al Bambin Gesù di Roma. I dettagli Un Bambino di due anni è gravissimo in ospedale dopo aver ingerito del detersivo a Foligno. La tragedia si è consumata nel paesino umbro nella mattinata di venerdì. Il piccolo, stabilizzato all’ospedale San Giovanni Battista, è stato costretto al trasferimento al Bambin Gesù di Roma. Il piccolo ha infatti ingerito del detersivo concentrato, contenente tensioattivi che sono simili alla soda caustica ed è stato necessario agire ... Leggi su bloglive

SimoPillon : #omofobia adottato testo base zanscalfarottoboldrini, con astensione di Forza Italia in segno di 'apertura'. Mi pr… - SimoPillon : Se dico che questo per il nostro diritto penale è un delitto, e che questi due signori hanno gravemente discriminat… - FigliContesi : RT @SimoPillon: Se dico che questo per il nostro diritto penale è un delitto, e che questi due signori hanno gravemente discriminato due do… - merynga1981 : @mattia_4man @ferdinantripodi Infatti per me l’unico che va tutelato è il bambino e prima di affidarlo alle cure di… - framobasta : Sto parlando su snapchat con un ragazzo spagnolo che ha vissuto due anni in Italia, mi ha inviato un vocale e adesso aspetto un bambino -

Ultime Notizie dalla rete : Bambino due Foligno, bambino di due anni rischia di morire soffocato: è in condizioni gravissime PerugiaToday Atti di nascita, riconoscimento e adozione: le istruzioni del comune di Monza

La denuncia di nascita a Monza deve essere fatta da uno dei genitori oppure da entrambi i genitori se non coniugati. Può essere resa presso: l'ospedale o la clinica in cui è avvenuto il parto all’Uf ...

Paolo Siani, una lucida follia

Paolo Siani, pediatra e deputato del Partito Democratico, pubblica "Una lucida follia. Il mio impegno in politica" (Iod edizioni). Il libro ripercorre tutta l’attività parlamentare degli ultimi due an ...

La denuncia di nascita a Monza deve essere fatta da uno dei genitori oppure da entrambi i genitori se non coniugati. Può essere resa presso: l'ospedale o la clinica in cui è avvenuto il parto all’Uf ...Paolo Siani, pediatra e deputato del Partito Democratico, pubblica "Una lucida follia. Il mio impegno in politica" (Iod edizioni). Il libro ripercorre tutta l’attività parlamentare degli ultimi due an ...