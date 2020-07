Bambina fugge dall'auto della mamma. Salvata sulla Pontina (Di venerdì 17 luglio 2020) Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Latina - Distaccamento di Aprilia, ieri sono intervenuti nei pressi di un'area di servizio al km.36+300 della SS148 "Pontina" per una situazione di emergenza. Alcuni automobilisti avevano notato e segnalato alla Sala Operativa una Bambina che camminava sul margine destro della carreggiata, ponendosi in situazione di gravissimo pericolo, dato il numero e la velocità dei mezzi in transito su quella trafficatissima direttrice. Gli operatori di polizia, giunti immediatamente sul posto, riuscivano a far rallentare il traffico e, contestualmente, riportare la bimba all'interno dell'area di servizio, in luogo sicuro. Da lì a pochi minuti, sopraggiungeva la madre, a cui veniva affidata la minore. ... Leggi su iltempo

tempoweb : Bambina fugge dall'auto della mamma. Salvata sulla Pontina #bambina #pontina #latina #poliziastradale… - heythereilaria : Mi dispiace ma l’unico regista che può fare Storia di chi fugge e di chi resta e Storia della bambina perduta è Saverio Costanzo -

Ultime Notizie dalla rete : Bambina fugge Bimba di 8 anni fugge dopo aver litigato con i genitori: stuprata e uccisa da una coppia di sposi Fanpage.it Bambina fugge dall'auto della mamma. Salvata sulla Pontina

36+300 della SS148 "Pontina" per una situazione di emergenza. Alcuni automobilisti avevano notato e segnalato alla Sala Operativa una bambina che camminava sul margine destro della carreggiata, ...

Katharine Hepburn, le lettere segrete. "Caro Howard, ti amo e dammi i tuoi soldi"

"Caro meraviglioso Boss, da bambina amavo leggere le favole perché era bellissimo che il finale fosse sempre: e vissero felici e contenti... Crescendo, ho capito che quelle fiabe e quella felicità non ...

36+300 della SS148 "Pontina" per una situazione di emergenza. Alcuni automobilisti avevano notato e segnalato alla Sala Operativa una bambina che camminava sul margine destro della carreggiata, ..."Caro meraviglioso Boss, da bambina amavo leggere le favole perché era bellissimo che il finale fosse sempre: e vissero felici e contenti... Crescendo, ho capito che quelle fiabe e quella felicità non ...