Azzolina:«Salvini? Lo sfido in tv. Le critiche? Mi attaccano perché sono donna, giovane e ministro» (Di venerdì 17 luglio 2020) «Salvini? Lo sfido in tv». Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ci mette la faccia e risponde agli attacchi del leader della Lega Matteo Salvini, che l’aveva accusata di mettere un milione di bambini fuori dalla scuola a settembre. «La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre ed escludo nuovi lockdown», nell’intervista all’Huffington Post, il ministro Azzolina si espone, prevedendo la riapertura delle scuole in ogni caso, a dispetto di quanto sostengono i sindacati. «Noi per settembre saremo pronti, ma ognuno deve fare la propria parte. Dai sindacati mi aspetto collaborazione. Non si può sempre dire no a tutto, ad ogni tentativo di innovazione, serve coraggio». La risposta a ... Leggi su open.online

matteosalvinimi : #Salvini: Non so se ministro Azzolina ci sia o ci faccia. Oggi ha ribadito che un milione di studenti non troverà p… - LegaSalvini : Matteo Salvini ancora contro Lucia Azzolina: 'Sciagurata, provare la febbre ai figli a casa? Ma siamo matti?' - Agenzia_Ansa : La ministra dell'Istruzione Azzolina: 'La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre. Mi attaccano ma ora vado in… - Europeo91785337 : RT @LaNotiziaTweet: Sulla #scuola i sindacati immaginano scenari catastrofici. La #Cgil parla come i sovranisti. #Azzolina: 'Riaprirà il 14… - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: Ma il #Parlamento è stato definitivamente soppiantato dalla #televisione? #Azzolina #scuola #Salvini -