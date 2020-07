Azzolina sfida Salvini sulla riapertura delle scuole: “Adesso basta” (Di venerdì 17 luglio 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sfida il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista a Huffington Post. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina conferma che le scuole sono pronte alla riapertura il 14 settembre. Dopo l’ultimo Consiglio dei Ministri infatti è ufficiale la data d’inizio del nuovo anno scolastico. La notizia però è stata accolta dalle proteste dei sindacati che segnalano l’assenza di misure di sicurezza per gli insegnanti. Secondo il segretario della CGIL Francesco Sinopoli ad oggi non ci sarebbero le condizioni per riaprire le scuole in sicurezza. I problemi principali sono la mancanza di spazi adeguati nelle scuole e la mancanza di personale. La paura quindi ... Leggi su bloglive

