Azzolina replica alla Cgil: 'La scuola riapre e sfido Salvini in tv' (Di venerdì 17 luglio 2020) 'La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre. Mi attaccano ma ora vado in tv e spiego io, adesso basta, ho sbagliato a non farlo prima. Dai sindacati mi aspetto collaborazione'. Lo ha detto Lucia ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Azzolina replica alla Cgil: 'La scuola riapre e sfido Salvini in tv' #scuola - LegaSalvini : #Salvini al Senato: 'basta terrore, gli italiani vogliono vivere'. La replica di Matteo Salvini al ministro Speran… - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Azzolina replica alla Cgil: 'La scuola riapre e sfido Salvini in tv' #scuola - gianluigidellac : RT @MediasetTgcom24: Azzolina replica alla Cgil: 'La scuola riapre e sfido Salvini in tv' #scuola - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Azzolina replica alla Cgil: 'La scuola riapre e sfido Salvini in tv' #scuola -