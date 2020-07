Azzolina: “Le scuole riapriranno il 14. Basta screditare questo Governo” (Di venerdì 17 luglio 2020) La ministra Azzolina, stanca dei vari attacchi, decide di sfidare in TV Matteo Salvini. Sulla scuola rassicura, a Settembre si riparte “La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre ed escludo nuovi lockdown. Mi attaccano ma ora vado in TV e spiego io, adesso Basta, ho sbagliato a non farlo prima. Dai sindacati mi aspetto collaborazione. Sono pronta ad un confronto televisivo con Salvini sulla scuola.” Lo dice la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina all’Huffington Post aggiungendo: “Sono donna, sono un ministro Cinque Stelle, sono giovane, c’è l’idea che noi M5S siamo incompetenti, anche se io ho due lauree, l’abilitazione all’insegnamento, specializzazioni. Adesso, anche Basta. In realtà, la scuola viene usata per prendere consenso ... Leggi su zon

