“Avvocato, lei non ha i pantaloni”: il video dell’udienza del tribunale da remoto diventa virale (Di venerdì 17 luglio 2020) Una nuova, ennesima, figuraccia in diretta streaming è diventata virale sui social. Protagonista della gaffe è questa volta un avvocato del tribunale dello stato messicano di Tamaulipas che durante un’udienza online a causa dell’emergenza coronavirus è stato sorpreso dalla giudice senza pantaloni. L’uomo infatti indossava una camicia, ma sotto era rimasto in mutande e la cosa si è vista quando ad un certo punto si è alzato dalla sedia. E così la giudice Maria del Carmen Cruz Marquina lo ha redarguito in diretta: “Avvocato, lei è senza pantaloni. Questa è un’udienza”. L'articolo “Avvocato, lei non ha i pantaloni”: il video dell’udienza del tribunale da remoto ... Leggi su ilfattoquotidiano

francotaratufo2 : RT @007Vincentxxx: @massimobitonci @agorarai Io lavoro molto più di lei ??vivo con mie soldi senza sussidi o quant’altro????ringrazio Dio che… - ilfattovideo : “Avvocato, lei non ha i pantaloni”: il video dell’udienza del tribunale da remoto diventa virale - clikservernet : “Avvocato, lei non ha i pantaloni”: il video dell’udienza del tribunale da remoto diventa virale - Noovyis : (“Avvocato, lei non ha i pantaloni”: il video dell’udienza del tribunale da remoto diventa virale) Playhitmusic - - arianna20032000 : RT @007Vincentxxx: @massimobitonci @agorarai Io lavoro molto più di lei ??vivo con mie soldi senza sussidi o quant’altro????ringrazio Dio che… -

Ultime Notizie dalla rete : “Avvocato lei I genitori di Regeni: «La partita per Giulio non è disperata: ci sono altri testimoni» Corriere della Sera