“Avvocato, lei è senza pantaloni”: l’udienza in streaming diventa comica (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug – “Avvocato lei è senza pantaloni, questa è un’udienza“. Così il giudice Maria del Carmen Cruz Marquina, visibilmente contrariata, ha redarguito un legale che durante una diretta streaming si è alzato dalla sedia di casa sua ed è apparso in video in mutande. Una scena piuttosto comica, che è diventata immediatamente virale sui social, avvenuta lo scorso 30 giugno in Messico. L’avvocato dello Stato di Tamaulipas, durante l’udienza online a causa delle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus, non si è evidentemente accorto che le persone collegate lo avrebbero visto senza pantaloni. Sopra le mutande d’altronde indossavano una normalissima camicia e se non si fosse alzato dalla sedia la mise ... Leggi su ilprimatonazionale

