Avete visto l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane? Sembra la Celentano [FOTO] (Di venerdì 17 luglio 2020) Il suo nome è Fiore Argento ed è l’ex fidanzata di Pietro Delle Piane. O meglio: una Delle donne con cui l’attuale compagno di Antonella Elia ha avuto un flirt. La precisazione è d’obbligo dal momento che, giusto qualche mese fa, i due si sono reciprocamente attaccati su questo punto. È successo quando la Elia si trovava all’interno della casa del Grande Fratello Vip e le sono state mostrate Delle FOTO che ritraevano il suo compagno in compagnia della donna. «L’ho vista per lavoro, Dario sta preparando tre progetti e lei mi ha chiamato per questa cosa», aveva spiegato lui. Ex fidanzata di Pietro Delle Piane? La verità Proprio ... Leggi su velvetgossip

WeCinema : Uno dei volti del cinema più conosciuto al mondo, leggendario grazie alle sue impeccabili interpretazioni: buon com… - scialpi : Comunicazione di servizio da ora poi nei miei social saranno dedicati solo a contenuti ‘leggeri’ quindi mai invasiv… - giusepp28331069 : RT @fiordisale: ?@matteorenzi? visto che fino a 2 mesi prima crollo Ponte eri segretario PD e al ministero infrastrutture c’era il fedeliss… - imleelover : Mi pareva strano che non fossero iniziate le polemiche sulla visita di Chiara Ferragni agli Uffizi. Forse non avete… - bangchangdrkpop : RT @felix_gdrkpop: avete visto che bello il nasino di chris?? -