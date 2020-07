Avete mai visto la moglie di Beppe Fiorello? Con Eleonora insieme da oltre vent’anni [FOTO] (Di venerdì 17 luglio 2020) Chi è la moglie di Beppe Fiorello? I Fiorello è una famiglia di grande artisti. Infatti, oltre allo showman Rosario anche il fratello Beppe è uno degli attori più bravi ed apprezzati del nostro Paese. Oggi il professionista a più di cinquant’anni, di cui venti vissuti insieme alla donna che ama. Stiamo parlando della moglie Eleonora Pratelli, della quale tempo fa si era parlato di una sua possibile crisi matrimoniale con il professionista siciliano. Ma chi è questa donna? Nel prosieguo dell’articolo troverete delle informazioni dettagliate e delle curiosità su di lei. (Continua dopo la FOTO) Eleonora Pratelli, moglie di ... Leggi su kontrokultura

CarloCalenda : La politica non è “arte di governo della polis” ma “arte di persuasione dei polli”. Competenze amministrative non s… - Linkiesta : L’Europa come non l'avete mai sentita. ?????? #Linkiesta arriva anche in #podcast, in collaborazione con @bulle_media… - ricpuglisi : Cara @cgilnazionale, come mai non avete pensato a una bella tassazione del 100% sui patrimoni? Perché essere così… - satisfvaction : avete mai pianto dopo essere uscite dal parrucchiere - massimo_rdv : RT @CarloCalenda: La politica non è “arte di governo della polis” ma “arte di persuasione dei polli”. Competenze amministrative non servono… -