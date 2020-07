Avellino, anziano violentava una bambina nei bagni della stazione. “Abusi ripetuti, scenario abietto” (Di venerdì 17 luglio 2020) Avrebbe violentato ripetutamente di una bambina minore di 14 anni. Per questo i carabinieri hanno arrestato un uomo di 77 anni di Avellino, posto ai domiciliari. Gli abusi si sarebbero consumati sia all’interno di un circolo gestito dall’uomo sia nei bagni pubblici della stazione ferroviaria cittadina. Uno “scenario abietto” A far emergere gli abusi sulla bambina è stato il coraggio di un coetaneo della vittima, che venuto a conoscenza dei fatti li ha raccontati ai propri genitori. Sono stati loro a sporgere denuncia e far scattare le indagini. I carabinieri hanno così scoperto “un abietto scenario di plurimi abusi sessuali”. Gli abusi sulla ... Leggi su secoloditalia

