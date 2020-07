Autostrade, domande e risposte per capire se l'Italia ci ha guadagnato (Di venerdì 17 luglio 2020) Negli ultimi vent'anni i privati hanno incassato dividendi e fatto pochi investimenti. Ora il governo promette di cambiare: tariffe meno costose e più manutenzione Leggi su quotidiano

GiovanniToti : Se per due anni si promette una cosa, con proclami e giudizi in piazza, e poi questa cosa non avviene è normale che… - zazoomblog : Autostrade nazionalizzate: domande e risposte - #Autostrade #nazionalizzate: #domande - sergiocucini : Così, per ricordare lo stato dell'arte della madre di tutte le nazionalizzazioni post-covid. Ma non si diceva che s… - gpellarin84 : RT @Phastidio: Dopo la nazionalizzazione di Autostrade per l'Italia, proviamo a fare chiarezza su cosa può attendere contribuenti e utenti… - Max_Deidda : L’«accordo» su Autostrade visto da Cottarelli (con più domande che risposte) Gianluca Mercuri -