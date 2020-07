Auto usate, in Italia il settore vale 11,9 miliardi di euro e viaggia soprattutto online (Di venerdì 17 luglio 2020) “Second Hand Economy”: letteralmente, l’economia di “seconda mano”. Il nefasto binomio fra pandemia da Covid-19 e lockdown potrebbe dare nuova linfa al mercato dell’usato, anche quando si parla di usato a quattro ruote. Sono in molti a credere che il rilancio del martoriato settore Automotive possa passare anche per questa forma di economia circolare, sempre più rilevante anche in Italia, dove vale 11,9 miliardi di euro. A rivelarlo è l’Osservatorio Second Hand Economy condotto da BVA Doxa per il portale Subito.it. “La compravendita di veicoli usati in Italia ha generato un volume di affari pari a 11,9 miliardi di euro nel 2019, ovvero quasi il 50% del valore totale stimato ... Leggi su ilfattoquotidiano

MarcoScafati1 : #Autousate, in Italia il settore vale 11,9 miliardi di euro e viaggia soprattutto #online - glamis : @gluca Nelle stories di Instagram si mettono annunci di auto usate? ?? - gluca : digitalizzazione italiana: lo vedi dagli annunci di auto usate. - offertelavoroit : IMPIEGATO ADDETTO FATTURAZIONE AUTO USATE, Sondrio - - Info_Ricambi : In decisa ripresa il mercato dell’usato @ACI_Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Auto usate Auto usate, risale il mercato Inforicambi Nissan, dopo l’Airya ecco il B-suv Magnite e c’è anche la nuova X-Trail

Nissan si rimette in moto. Lasciatasi alle spalle la gestione di Carlos Ghosn (e il conseguente scandalo per l'arresto, con rocambolesca fuga) del potente super manager, e ritrovata anche l'unione d'i ...

Debito di droga, gli bruciano l'auto con le 'Molotov'

Terni, 17 luglio 2020 - Due bottiglie Molotov lanciate contro l'auto, parcheggiata nel giardino di casa, per un debito di droga di 600 euro. Arrestati dalla polizia due giovani ternani ritenuti respo ...

Nissan si rimette in moto. Lasciatasi alle spalle la gestione di Carlos Ghosn (e il conseguente scandalo per l'arresto, con rocambolesca fuga) del potente super manager, e ritrovata anche l'unione d'i ...Terni, 17 luglio 2020 - Due bottiglie Molotov lanciate contro l'auto, parcheggiata nel giardino di casa, per un debito di droga di 600 euro. Arrestati dalla polizia due giovani ternani ritenuti respo ...