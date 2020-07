Auto elettriche - La Ue sosterrà l'installazione di 14 mila punti di ricarica in Italia (Di venerdì 17 luglio 2020) L'Unione Europea ha avviato un programma per investire quasi 2,2 miliardi di euro in 140 progetti chiave nel settore dei trasporti e quindi sostenere la ripresa economica e il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal. La maggior parte delle risorse, finanziate tramite il meccanismo del Cef (Connecting Europe Facility), sarà destinato alla rete ferroviaria, ai porti e agli aeroporti ma non mancano interventi per le infrastrutture di ricarica per le Auto elettriche, per lo più in Italia.Il progetto Italiano. L'obiettivo è, infatti, realizzare "infrastrutture per combustibili alternativi": si parla, in particolare, dell'installazione di 17.275 punti di ricarica sulla rete stradale del Vecchio Continente, di cui 14 ... Leggi su quattroruote

