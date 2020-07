Aurora Ramazzotti: via i capelli bianchi, benvenuto nuovo look per l’estate: foto (Di venerdì 17 luglio 2020) Non è certo famosa ai livelli di mamma Michelle Hunziker e di papà Eros, ma Aurora Ramazzotti si sta pian piano facendo strada nel mondo dello spettacolo. Da poco è inviata del nuovo programma di Adriana Volpe e Alessio Viola su Tv8, ‘Ogni mattina’, e tra gossip spiccio e Instagram si parla sempre più spesso di lei. Qualche giorno fa per esempio è uscito il rumor che la vuole in rotta con l’amico di sempre Tommaso Zorzi. Si conoscono da moltissimo tempo e hanno sempre avuto un forte legame, ma secondo il settimanale Chi nell’ultimo periodo ci sarebbero stati dei forti attriti che li avrebbero portati ad allontanarsi. “Che cosa è successo tra l’idolo dei teenager, l’influencer Tommaso Zorzi e la sua inseparabile amica Aurora ... Leggi su caffeinamagazine

