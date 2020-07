Aurora Ramazzotti | Con i capelli bianchi sui social (ma poi si tinge) (Di venerdì 17 luglio 2020) Aurora Ramazzotti ha i capelli bianchi e anche quelli, secondo lei, meritano un post su Instagram. I capelli bianchi sono un problema che affligge moltissime donne di ogni età. Purtroppo, infatti, il momento in cui i capelli bianchi cominciano a spuntare è determinato dalla nostra genetica e non c’è proprio niente che si possa far per evitarlo. SULLO STESSO … L'articolo Aurora Ramazzotti Con i capelli bianchi sui social (ma poi si tinge) è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

radiolisola : #NowPlaying: Eros Ramazzotti - L'aurora - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, l’amicizia con Tommaso Zorzi sarebbe al capolinea - an12frnc : @SanremoSummer L'aurora di eros Ramazzotti - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Finita l’amicizia tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi? - zazoomblog : Aurora Ramazzotti il litigio con Tommaso Zorzi: cos’è successo - #Aurora #Ramazzotti #litigio #Tommaso -