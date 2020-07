AUDIO - Figc, Sibilia spinge per la riapertura degli stadi: "Giusto farlo da settembre" (Di venerdì 17 luglio 2020) Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e vice-presidente della Figc, si è collegato in diretta ai microfoni di TMW Radio, intervenendo nel corso della trasmissione stadio Aperto, condotta da Francesco Benvenuti e ... Leggi su tuttonapoli

Si inizia a parlare della prossima stagione anche per quanto riguarda il calcio giovanile. Nel comunicato della Figc Emilia-Romagna sono state ufficializzate le date delle iscrizioni per i tornei Unde ...