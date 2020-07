Audi accende la musica di VIVA! Festival (Di venerdì 17 luglio 2020) Cambiano le modalità, ma non la musica e l’energia di VIVA! Festival. Per il quarto anno consecutivo, Audi si riconferma partner ufficiale della celebre rassegna musicale che si tiene in Valle d’Itria, quest’anno dal 6 al 9 agosto. A fare il suo debutto tra i paesaggi incantati della Puglia e il bianco accecante delle architetture locali, la nuova Audi A3 Sportback, quarta generazione del modello che nel 1996 ha inaugurato la classe compatta Premium, nonché mix di innovazione tecnica e stilistica. Leggi su vanityfair

