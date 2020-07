Attacchi di fame? Ecco come evitare gli sgarri con il grabby food (Di venerdì 17 luglio 2020) Fame improvvisa? Biscotti, merendine, patatine e snack in busta sono sicuramente pratici da consumare, ma nella stragrande maggioranza dei casi non sono amici della linea e della salute. Sono ricchi di grassi e zuccheri raffinati che favoriscono l’accumulo di peso e aumentano il rischio di andare incontro a malattie legate agli eccessi alimentari come quelle cardiovascolari, l’obesità e il diabete. In più, rischiano di appesantire troppo l’organismo e favorire sonnolenza, stanchezza e altri piccoli malesseri che fanno diminuire la concentrazione. Per chi lavora tutto il giorno da casa con un frigo e una dispensa sempre a disposizione riuscire a stare alla larga dagli eccessi a volte è un’impresa. Per avere delle soluzioni veloci e pratiche da consumare ma allo stesso tempo gustose e salutari può essere d’aiuto il cosiddetto “grabby food”. «Il termine “grabby” deriva dal verbo inglese “to grab” che significa “afferrare”. Un piatto in perfetto stile “grabby food” è una ricetta a base di cibi vegetali che può essere consumata con le mani in maniera pratica e veloce, senza però fare il pieno di calorie “vuote”, da grassi saturi e zuccheri raffinati che non apportano nessun beneficio per l’organismo» spiega Paola Di Giambattista, healthy food specialist, ideatrice del metodo. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste il grabby food e quali benefici ha. Leggi su vanityfair

Il grabby food è un metodo che aiuta a stare alla larga dai cibi spazzatura durante le pause. Prevede il consumo di snack sani e vegetali, da afferrare con le mani e sgranocchiare all'occorrenza.

