Atletico Madrid o Real, per Courtois non cambia: primo portiere a vincere la Liga con entrambe le squadre (Di venerdì 17 luglio 2020) Thibaut Courtois vince ancora la Liga. Dopo averlo fatto con l'Atletico Madrid, adesso il 28enne belga ci riesce anche col Real Madrid. Un trionfo che sa di record dato che nessun altro portiere ci era mai riuscito prima.Courtois: record non assolutocaption id="attachment 992919" align="alignnone" width="470" Real Madrid (Getty Images)/captionLa vittoria del 34° titolo in Liga è senza dubbio un grande successo per il Real Madrid ma anche per il portierone belga che ha respinto le critiche dopo una fase iniziale piuttosto altalenante. Courtois è riuscito a diventare un punto fermo della squadra garantendo 18 partite senza subire reti, ... Leggi su itasportpress

Il 34° titolo dei Blancos è soprattutto merito del tecnico: un’impresa doppia nella storia di un club sempre identificato coi grandi campioni e ritenuto incapace di ripartire dopo l’addio di Cristiano ...

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante, vista la probabile partenza di Ibrahimovic. Spunta il nome di Rodrigo Moreno, centravanti del Valencia. Nonostante le ottime prestazioni e i risultati s ...

