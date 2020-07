Atletica, Spadafora: “Larissa Iapichino come la madre Fiona May, grande prospetto” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Il sogno di ogni genitore è che i figli possano superarli, andare un passo oltre, un passo avanti rispetto a loro. Non sarà facile per Larissa Iapichino, ma a quasi 18 anni è già sulla buona strada. Ieri nel salto in lungo ha ottenuto la seconda misura italiana di sempre: 6,80 metri. La prima, salda sul podio, è sua madre, la leggenda Fiona May che al risultato è esplosa in una gioia contagiosa. Lo sport italiano ha un grande presente e un fantastico futuro“. Queste sono le dichiarazioni al miele di Vincenzo Spadafora, in merito al meraviglioso risultato palesato da Larissa Iapichino in occasione del recente meeting di Savona. La giovanissima atleta italiana ha saltato 6,80 metri, quasi eguagliando il record della ... Leggi su sportface

Più giovani, meno satrapi

Questa volta sto con Spadafora. Il ministro dello sport ha proposto il limite di tre mandati, vale a dire dodici anni di regno, per i dirigenti di federazione. Presidenti di lungo corso come Petrucci ...

Spadafora silura Malagò! Salta anche il rinvio delle elezioni Fidal?

La notizia bomba di oggi, riportata in particola da Lorenzo Vendemiale sul Fatto Quotidiano, è che il presidente Giovanni Malagò potrebbe diventare ineleggibile , se passerà la legge di riforma dello ...

