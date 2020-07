Atletica, Larissa Iapichino con 6.80 m. nel lungo si avvicina a mamma Fiona (Di venerdì 17 luglio 2020) Al meeting di Savona Larissa Iapichino, figlia della saltatrice in lungo Fiona May, si è avvicinata al record italiano assoluto di quest'ultima nel salto in lungo femminile: 7,11. La Iapichino ha fatto registrare un 6,80: seconda di sempre in Italia al pari di Valentina Uccheddu, che fece 6,80 nel 1994.Larissa MAy salto lungo 6.38 reazione mamma Fiona video NoneLarissa May figlia Fiona 15 anni 6,12 m. salto in lungo video ... NoneAtletica: esulta prima del traguardo e viene beffato In una gara universitaria il corridore di Oregon alza le braccia prima ... Leggi su panorama

