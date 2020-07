Atalanta, tutti pazzi per Pessina: al Milan costerebbe la metà (Di venerdì 17 luglio 2020) Matteo Pessina piace a tutti: intorno al giocatore dell’Atalanta è pronta a scatenarsi una vera e propria asta tutti pazzi per Matteo Pessina. Così la Gazzetta dello Sport sul talento del Verona che sta incantando, così come il club scaligero, in questa stagione. E così sul centrocampista dell’Atalanta (ceduto dal Milan tre estati fa nell’operazione Kessie-Conti) è pronta a scatenarsi un’asta. Secondo La Rosea Pessina difficilmente tornerà e rimarrà alla corte di Gasperini. Ecco perchè la Roma si è interessata al giocatore, così come il Milan che al momento della cessione alla Dea ha ottenuto un diritto sul 50% della rivendita ... Leggi su calcionews24

capuanogio : Mancano 5 giornate alla fine del campionato, ecco come finirebbe la #SerieA se tutti tenessero la stessa media punt… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti coi ragazzi! Un'unica voce: #FinoAllaFine Live Match su - juventusfc : #Sarri ?? «L'Atalanta è una squadra aggressiva, che sa ripartire benissimo. Dal punto di vista fisico ha accelerazio… - FcInterNewsit : Atalanta a -1 dall'Inter, Gasperini: 'Calendari difficili per tutti, può essere una bella lotta' - gobbo89 : @andfavara Andrea ma scusami un secondo...ma noi possiamo dare tutti gli elogi che vogliamo a inter e atalanta e mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta tutti Quanti bonus avremmo ottenuto schierando sempre tutti i più prolifici undici giocatori dell'Atalanta? Fantacalcio ® Hellas Verona – Atalanta: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Atalanta del 18 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A VERONA – Domani po ...

"Con Juric vita insieme,

"Mancano due punti alla qualificazione in Champions, ma per noi è importante porci sempre obiettivi nuovi. Tre squadre in due punti in cinque giornate: una bella lotta anche per prepararci alla Final ...

La partita Hellas Verona – Atalanta del 18 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A VERONA – Domani po ..."Mancano due punti alla qualificazione in Champions, ma per noi è importante porci sempre obiettivi nuovi. Tre squadre in due punti in cinque giornate: una bella lotta anche per prepararci alla Final ...