Atalanta | Malinovskyi sotto i riflettori | Percassi chiede 30 milioni per la cessione

Ruslan Malinovskyi ha impressionato per facilità di calcio e dinamicità, convincendo l'allenatore atalantino Gian Piero Gasperini ed in toto gli appassionati di calcio italiani. Il talento ucraino ha attirato l'attenzione di svariati top club, anch'essi ammaliati dalle sue straordinariamente efficaci conclusioni dalla distanza e dalla classe che caratterizza il suo repertorio tecnico: sembra sia nata una nuova stella, a Bergamo, seppur abbia già 27 anni. La Gazzetta dello Sport ha divulgato come le pretese dell'Atalanta, nei confronti di Malinovskyi stesso, siano alte ed esenti da eventuali sconti per quanto concerne la valutazione. Antonio Percassi chiederebbe difatti dai 25 ai 30 milioni di euro complessivi per la cessione

