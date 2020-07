Atalanta, i convocati di Gasperini per il Verona: c’è Muriel, out Ilicic (Di venerdì 17 luglio 2020) Di seguito i convocati di mister Gasperini per la sfida di domani contro l’Hellas Verona: Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello. Difensori: Bellanova, Caldara, Castagne, Colley, Czyborra, Djimsiti, Hateboer, Palomino, Sutalo, Centrocampisti: Da Riva, De Roon, Freuler, Pasalic, Tameze. Attaccanti: Gomez, Malinovskyi, Muriel, Zapata. FOTO: Twitter ufficiale Atalanta L'articolo Atalanta, i convocati di Gasperini per il Verona: c’è Muriel, out Ilicic proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Atalanta_BC : Questi i 23 nerazzurri convocati per #JuveAtalanta! ?? Our travelling squad for Juventus! ?? ? #GoAtalantaGo ???? - zazoomblog : Convocati Atalanta – Muriel c’è Ilicic no: lo sloveno ancora out ecco le sue condizioni - #Convocati #Atalanta… - Pall_Gonfiato : #Atalanta, i convocati di #Gasperini per la sfida del #Bentegodi - CalcioWeb : Convocati #Atalanta - #Muriel c'è, #Ilicic no: lo sloveno ancora out, ecco le sue condizioni - - sportli26181512 : Convocati Atalanta: out Ilicic, c'è Muriel: L'Atalanta ha diramato la lista dei convocati per la partita...… -