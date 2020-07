Astaldi, il tribunale omologa il concordato (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il tribunale di Roma, dopo la verifica della regolarità della procedura di concordato e dei risultati della votazione dei creditori, ha pubblicato oggi il decreto di omologa del concordato preventivo in continuità aziendale di Astaldi.Secondo quanto rende noto Astaldi, il decreto di omologa, pronunciato nell'assenza di opposizioni, non è soggetto a reclamo e “pertanto è da ritenersi irrevocabile e con efficacia immediata”.“L'omologa del concordato di Astaldi rappresenta la positiva conclusione di un iter complesso lungo circa due anni, che ha visto l'azienda, il management ed i suoi consulenti fortemente impegnati per il raggiungimento di questo ... Leggi su liberoquotidiano

