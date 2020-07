Aspi, è allarme fondi stranieri Cdp studia una cordata tricolore (Di venerdì 17 luglio 2020) L’accordo tra il governo e Atlantia su Autostrade ora va messo a terra, come dicono molti osservatori. E serve evitare che fondi stranieri entrino in partita. I primi passaggi per arrivare a un memorandum of understanding (Mou) in tempi brevi vedono la società Aspi e il ministero delle Infrastrutture Il governo studia una cordata tricolore per fermare appetiti stranieri Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

L’accordo tra il governo e Atlantia su Autostrade ora va messo a terra, come dicono molti osservatori. E serve evitare che fondi stranieri entrino in partita, scrive oggi Repubblica. I primi passaggi ...

