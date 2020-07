Ascolti tv, dati Auditel giovedì 16 luglio: Temptation Island vince con 3.7 milioni (Di venerdì 17 luglio 2020) Temptation Island si aggiudica la sfida degli Ascolti tv: il reality show di Canale 5 è stato seguito il 16 luglio da 3 milioni 720mila telespettatori pari al 22.58% di share, battendo la replica della fiction Che Dio ci aiuti 5, su Rai1, vista da 2 milioni 244mila con il 10.69%. Canale 5 si è imposta nella fascia di prime time con il 16.88% a fronte del 14.36% di Rai1. Ascolti tv prime time Su Italia 1 il film L’alba del pianeta delle scimmie ha fatto registrare 1 milione 13mila pari al 5.29%; su Rai3 In arte Gianna Nannini ha raccolto 914mila con il 4.48%; su Rai2 l’episodio di Hawaii Five-O ha fatto segnare 911mila con il 4.34% e a seguire NCIS New Orleans ha avuto 793mila con il 4.21%; su La7 In Onda ha registrato 681mila con il 3.5%; su ... Leggi su tvzap.kataweb

