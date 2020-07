Ascolti Tv 16 luglio 2020, Temptation Island domina la serata (Di venerdì 17 luglio 2020) Ascolti Tv giovedì 16 luglio 2020. Su Canale 5 Temptation Island , in onda dalle 21.37 alle 00.44 è stato seguito da una media di 3.720.000 spettatori pari al 22,6% di share. Su Rai1 le repliche dei ... Leggi su leggo

Raiofficialnews : #AscoltiTv di giovedì #16luglio - jdbmyeverythjng : RT @MasterAb88: Continua il boom di ascolti di #Daydreamer che ieri, 16 luglio, realizza oltre 2,5 milioni col 22,1%. Can e Demet sempre pi… - Roberta52042720 : RT @BANGTANITA_B1CS: ?? In data 15 luglio, i @BTS_twt sono stati il gruppo maschile più streammato su #Spotify con 18.38 milioni di ascolti,… - massyallmusic : 20 ascolti al giorno di Meglio star da soli aiutano @StefanoFarinet1 per la classifica finale di Castrocaro (fino a… - terry_wind : RT @MasterAb88: Continua il boom di ascolti di #Daydreamer che ieri, 16 luglio, realizza oltre 2,5 milioni col 22,1%. Can e Demet sempre pi… -