Ascolti TV 16 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: Temptation Island 2020 contro Che Dio ci aiuti, Gianna e Il Pianeta delle Scimmie, ecco chi ha vinto (Di venerdì 17 luglio 2020) Ascolti Tv di ieri, giovedì 16 Luglio 2020: che cosa è successo nella lotta all’ultimo dato share? Andiamo a dare un’occhiata da vicino ai risultati con i dati di ascolto e share che si riferiscono ai più importanti programmi televisivi. Per tutte le fasce orarie, partendo dalla più attesa, e cioè il prime time, per poi occuparsi dell’access e il preserale e gli altri orari, come quello della seconda serata, scopriamo per questa giornata, 16 Luglio 2020 quali sono le analisi sui dati di share. Andiamo a vedere allora quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo ... Leggi su italiasera

italiaserait : Ascolti TV 16 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: Temptation Island 2020 contro Che Dio ci aiuti, Gianna e Il P… - BettaSimone : RT @MichelaBarbara: Continua il record di ascolti di #DayDreamer ieri 15 luglio oltre 2,5 milioni col 22,3% ?? #DemetÖzdemir #CanYaman - zazoomblog : Ascolti Tv giovedì 16 luglio 2020: Temptation Island Che Dio ci aiuti L’alba del Pianeta delle Scimmie dati auditel… - CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 16 luglio 2020: Temptation Island, Che Dio ci aiuti, L’alba del Pianeta delle Scimmie, dati audi… - Miriam25690611 : RT @MasterAb88: Continua il record di ascolti di #Daydreamer che ieri, 15 luglio, realizza oltre 2,5 milioni col 22,3%. Amore, passioni, ri… -