Arzachena, mamma di tre bimbi pestata a morte: 21 anni agli assassini (Di venerdì 17 luglio 2020) Arzachena, mamma di tre bimbi pestata a morte. Ventun anni agli uomini che pestarono a morte nel bagno di casa, in Gallura, la giovane Zeneb Badir, mamma di tre bimbi morta il 23 luglio 2018, per i gravissimi traumi del riportati. Il verdetto per i due imputati di 40 e 36 anni è arrivato oggi dalla Corte d'assise di Sassari. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Ventun anni agli uomini che pestarono a morte nel bagno di casa, in Gallura, la giovane Zeneb Badir, mamma di tre bimbi la donna morta il 23 luglio 2018. Il verdetto per i due imputati di 40 e 36 anni è ...

“Toccava” la nipote di dieci anni: zio a processo

ARZACHENA. È accusato di aver abusato della nipotina di appena dieci anni: l’avrebbe toccata nelle parti intime e poi avrebbe preso la sua manina per farsi toccare. Si è aperto ieri mattina, davanti a ...

