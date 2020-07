Artisti con disabilità intellettiva usano la fotografia per esprimersi (Di venerdì 17 luglio 2020) Artisti con disabilità intellettiva e fotografia per forme di comunicazione senza condizionamenti. Le associazioni Arte totale e Terzo occhio lavorano a progetto per dare visibilità in modo inclusivo alle persone che vivono il disagio mentale. Astolfo sulla Luna è il titolo della mostra che presenta la creatività dei disabili senza l’etichetta della diversità. Un punto … Leggi su periodicodaily

