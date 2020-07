Arthur come Bale: lo sbadiglio in panchina non passa inosservato… (Di venerdì 17 luglio 2020) Non ha lasciato indifferenti i media e i social network l'immagine di Arthur, centrocampista del Barcellona, che nel corso della partita contro l'Osasuna ha sbadigliato in tribuna mentre i suoi compagni di squadra erano in campo e subivano la sconfitta che avrebbe poi regalato la Liga ai rivali del Real Madrid.Un atteggiamento che ha ricordato il recente comportamento di Gareth Bale, anche lui pizzicato a sonnecchiare in panchina qualche partita fa.Arthur come Bale"Fa come Bale", ha scritto il periodico spagnolo Mundo Deportivo paragonando il brasiliano al gallese. Il centrocampista del Barcellona era accomodato in panchina e osservava evidentemente annoiato la sfida dei suoi contro l'Osasuna. Arthur è già ... Leggi su itasportpress

