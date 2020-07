Arteta blinda Lacazette: «Non lo lascio andare» – VIDEO (Di venerdì 17 luglio 2020) Mikel Arteta ha detto in modo chiaro e diretto che non vuole cedere Alexandre Lacazette: queste le sue parole Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato alla vigilia della semifinale di FA CUP. Tra i tanti temi affrontati in conferenza spicca quello relativo al futuro di Aubameyang e Lacazette. «Sono sempre stato molto fiducioso e positivo. Aubameyang si allena bene, so che è felice. Parlo molto con lui, è importantissimo per la squadra, il nostro capocannoniere. Lacazette è quel tipo di attaccante che mi piace tanto, lo dicevo anche prima di allenare l’Arsenal. È intelligente e competitivo, odia perdere. Un gran lavoratore». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

