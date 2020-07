Arsenal-Manchester City, Guardiola: “Hanno qualcosa di speciale: Arteta è la persona giusta” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Mi aspetto una partita difficile. L’Arsenal ha qualcosa di speciale, hanno uno spirito di squadra che Arteta ha creato”. Pep Guardiola ha parlato dei prossimi avversari del suo Manchester City in FA Cup, l’Arsenal. Domani c’è la semifinale a Wembley contro la squadra allenata da Mikel Arteta, il suo ex vice sulla panchina dei Citizens di cui ha parlato bene durante la conferenza stampa della vigilia: “Vedo come festeggiano i gol, come combattono per ogni pallone. Hanno iniziato a creare qualcosa di speciale. L’Arsenal è stato uno dei club d’élite del calcio inglese negli ultimi 20, 30 anni. Sono sicuro che ... Leggi su sportface

"Mi aspetto una partita difficile. L'Arsenal ha qualcosa di speciale, hanno uno spirito di squadra che Arteta ha creato". Pep Guardiola ha parlato dei prossimi avversari del suo Manchester City in Fa ...

