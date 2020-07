Arsenal-Manchester City, Arteta: “Cercheremo di competere con i citizens. Tutto sul futuro di Aubameyang e Lacazette” (Di venerdì 17 luglio 2020) Parla Mikel Arteta.Il tecnico dell'Arsenal è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di semifinale di FA Cup contro il Manchester City. Il coach dei gunners si è inizialmente espresso sul mercato: "Aubameyang e Lacazette? Sono sempre stato molto fiducioso e positivo. Aubameyang si allena bene, so che è felice. Parlo molto con lui, è importantissimo per la squadra, il nostro capocannoniere. Lacazette è quel tipo di attaccante che mi piace tanto, lo dicevo anche prima di allenare l'Arsenal. È intelligente e competitivo, odia perdere. Un gran lavoratore".Chiosa finale sull'importante sfida in programma domani sera: "È vero che non vinciamo da tanto uno scontro diretto con loro, ma era lo stesso anche ... Leggi su mediagol

thepawnbroker1 : RT @NNPremierLeague: Arsenal vs Manchester City: Preview | FA Cup semi-final 2019/20 #ARSMCI #AFC #COYG #MCFC #ManCity #FACup https://t.c… - SportsSplatter : RT @BeanymanSports: VIDEO - Arsenal v Manchester City: FA Cup semi-final preview - michelkempf : @o69_ste RT @lequipe Angleterre : Pep Guardiola (Manchester City) encense Mikel Arteta (Arsenal) - Foot - Cup - BeanymanSports : VIDEO - Arsenal v Manchester City: FA Cup semi-final preview - SportGrill97 : 2019-20 FA Cup: Semi Finals – Arsenal vs Manchester City -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Manchester Arsenal-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Calcio estero: Real Madrid campione di Spagna

Le Merengues vincono il titolo, grazie alla vittoria contro il Villarreal e sfruttando la sconfitta del Barcellona contro l’Osasuna Real Madrid campione di Spagna per la 34esima volta nella sua storia ...

Atalanta, Gasperini: “Champions? Bella lotta, il calendario è difficile per tutti”

Leggi anche: Arsenal-Manchester City, Fa Cup: probabili formazioni e pronostici. Come vedere Verona-Atalanta in diretta TV e in streaming. (Il Veggente) Ha raggiunto livelli alti". vedi letture. Gian ...

Le Merengues vincono il titolo, grazie alla vittoria contro il Villarreal e sfruttando la sconfitta del Barcellona contro l’Osasuna Real Madrid campione di Spagna per la 34esima volta nella sua storia ...Leggi anche: Arsenal-Manchester City, Fa Cup: probabili formazioni e pronostici. Come vedere Verona-Atalanta in diretta TV e in streaming. (Il Veggente) Ha raggiunto livelli alti". vedi letture. Gian ...