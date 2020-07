Arriva il maltempo: allerta gialla domani in 9 regioni per temporali (Di venerdì 17 luglio 2020) La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla su gran parte di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, sugli interi territori di Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Attesi rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.La causa è un’ampia area depressionaria, posizionata su gran parte del continente europeo, che tende a scendere verso l’Italia, portando instabilità diffusa.Secondo il sito Meteo.it, il passaggio di questo fronte temporalesco attiverà inoltre un deciso calo delle temperature che si avvertirà soprattutto sui comparti adriatici del Centro. I valori termici rimarranno comunque vicini ai 28-29°C su molti tratti della Val Padana e intorno ai 30°C sulle zone interne del Centro come a Roma e Firenze. Un calo ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Arriva il maltempo: allerta gialla domani in 9 regioni per temporali - infoitinterno : Sannio, arriva il maltempo: dal pomeriggio temporali e vento - NTR24 : Sannio, arriva il maltempo: dal pomeriggio temporali e vento - Alfonso0070 : RT @LaCnews24: Il maltempo arriva in Calabria, nel weekend estate interrotta da nuvole e piogge #calabrianotizie #newscalabria https://t.c… - LaCnews24 : Il maltempo arriva in Calabria, nel weekend estate interrotta da nuvole e piogge #calabrianotizie #newscalabria -