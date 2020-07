Arrestato Rambo, era ricercato da 5 giorni (Di venerdì 17 luglio 2020) Aveva disarmato quattro agenti di polizia durante un controllo per poi far perdere le proprie tracce nei boschi vestito in tenuta mimetica. Tanto da guadagnarsi il soprannome di "Rambo" della Foresta nera sui media tedeschi. Ma proprio come nel primo film del veterano del Vietnam impersonato da Sylvester Stallone, la sua fuga è finita con l'arresto, anche se per fortuna con meno spargimenti di sangue. E' durata cinque giorni la latitanza del 31enne di Oppenau protagonista di questa vicenda nel sud-ovest tedesco. Una caccia all'uomo che ha visto mettersi alle sue calcagna per stanarlo uno schieramento di circa 1.500 agenti di polizia, un'unità d'élite, elicotteri, rivelatori termici e cani da fiuto. Durante le operazioni per catturarlo sarebbe rimasta ferita una persona, secondo la Bild. (Continua...) Decisiva per trovarlo, a ... Leggi su howtodofor

