Arrestato il 'Rambo' della Foresta Nera: aveva disarmato 4 agenti prima di sparire nei boschi. 'Volevo proteggere la natura' (Di venerdì 17 luglio 2020) aveva disarmato quattro agenti di polizia durante un controllo per poi far perdere le proprie tracce nei boschi vestito in tenuta mimetica. Tanto da guadagnarsi il soprannome di 'Rambo della Foresta ... Leggi su leggo

fattoquotidiano : Germania, arrestato il “Rambo della Foresta Nera”: era in fuga da cinque giorni - laRossa05 : RT @fanpage: Arrestato il 'Rambo' della Foresta Nera #17luglio - FPuggini : RT @fattoquotidiano: Germania, arrestato il “Rambo della Foresta Nera”: era in fuga da cinque giorni - fanpage : Arrestato il 'Rambo' della Foresta Nera #17luglio - SanremoAncheNoi : RT @vnewsita: Germania, arrestato il “Rambo della Foresta Nera” -