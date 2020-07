Arrestati per furto d’acqua: danno erariale per 2 milioni di euro (Di venerdì 17 luglio 2020) L’operazione è della Guardia di Finanza che ha eseguito un’ordinanza per 11 persone, emessa dal Gip di Trapani. La Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza per 11 persone emessa dal Gip di Trapani. Sono 24 gli indagati. Giuseppe Pagoto, sindaco di Favignana, Vincenzo Bevilacqua, ex vicesindaco, Filippo Oliveri, comandante della polizia municipale e una dipendente … L'articolo Arrestati per furto d’acqua: danno erariale per 2 milioni di euro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

