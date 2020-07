Arrestati il sindaco di Favignana per furto d'acqua e il capo dei vigili spione (Di venerdì 17 luglio 2020) Il sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, l’ex vicesindaco Vincenzo Bevilacqua, il comandante della polizia municipale, Filippo Oliveri, e una dipendente di una compagnia di navigazione di Napoli, sono agli arresti domiciliari in seguito da un’inchiesta sull’ aggiudicazione del contratto di fornitura di acqua potabile, mediante navi cisterna, nelle isole minori della Sicilia. La Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza per 11 persone emessa dal Gip di Trapani. Sono 24 gli indagati. Il danno erariale è stimato in 2 milioni di euro.La Guardia di Finanza di Trapani, nell’ambito di indagini coordinate dai sostituti procuratori Rossana Penna e Matteo Delpini, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 11 indagati: 4 ... Leggi su huffingtonpost

GDF : Operazione #Aegades della #GDF #Trapani. Eseguite 11 #misurecautelari per #reati contro la Pubblica Amministrazione… - MediasetTgcom24 : Corruzione sui contratti di fornitura d'acqua, arrestati sindaco ed ex di Favignana #favignana… - RobertoGueli : RT @TgrRai: Favignana, #Trapani: sindaco ed ex sindaco arrestati per corruzione. L'inchiesta sulla fornitura di acqua tramite navi cisterna… - Kristina_Claret : RT @GDF: Operazione #Aegades della #GDF #Trapani. Eseguite 11 #misurecautelari per #reati contro la Pubblica Amministrazione. Tra gli #arre… - trapani24h : Favignana, il sindaco Pagoto e l’ex vicesindaco arrestati per corruzione: 24 indagati -