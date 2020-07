"Arida e...". Antonella Elia, umiliazione sessuale a Temptation Island. Parla il compagno: la verità indiscreta sotto le lenzuola (Di venerdì 17 luglio 2020) "Cara Antonella abbiamo giocato, sei una simpatica giullaretta di corte!”. Queste le dure parole del fidanzato ad Antonella Elia dopo aver sentito cose non troppo amorevoli nei suoi confronti nella scorsa puntata di Temptation Island. Si è scoperchiato il vaso di Pandora per la coppia. Sono bastate alcune frasi di Antonella riferite anche all'ex per far infuriare il compagno. Pietro Delle Piane in questa settimana ha cambiato totalmente atteggiamento. Forse per vendetta, forse per carattere, sembra finalmente essersi lasciato andare con le tentatrici. Organizza subito una cena con una di loro ma Antonella, durante la visione del video, non manca di ridere e criticare il fidanzato per il modo di ballare e l'outfit scelto per la serata. ... Leggi su liberoquotidiano

