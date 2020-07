Arera:bollette 'pazze',recuperati nel 2019 oltre 10 mln (Di venerdì 17 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 17 LUG - Nel 2019 con le controversie risolte dal Servizio Conciliazione dell'Arera i clienti e gli utenti finali hanno ottenuto o risparmiato oltre 10,4 milioni di euro dal contenzioso ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Nel 2019 con le controversie risolte dal Servizio Conciliazione dell'Arera i clienti e gli utenti finali hanno ottenuto o risparmiato oltre 10,4 milioni di euro dal contenzioso ...Sogin aggiorna il piano al 2035 per lo smantellamento nucleare in Italia. Al via i progetti anche per il reattore europeo di Ispra. Ma su tempi e costi resta l'incognita del deposito nazionale Oltre 2 ...