Arera, nel 2019 erogati 1,8 mln per sconti su fornitura acqua, luce e gas (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Nel 2019, così come già avvenuto negli ultimi anni, si è assistito alla crescita, lenta ma costante del numero complessivo dei beneficiari di bonus, ossia di compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua previste per le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica o in grave stato di salute. In particolare, nel 2019 sono risultate destinatarie del bonus per disagio economico elettrico 837.598 famiglie: 558.514 per il bonus gas e 447.213 il bonus idrico, 41.000 famiglie hanno ottenuto il bonus elettrico per disagio fisico. E' quanto emerge dai dati dell'Arera anticipati al presidente della Repubblica, ai presidenti di Camera e Senato, al presidente del Consiglio e ai presidenti delle commissioni ... Leggi su liberoquotidiano

ARERA_it : #Bonus sociali alle #famiglie: nel 2019 sono stati erogati 1,8 milioni per sconti su fornitura #acqua #luce #gas. 2… - Adnkronos : Arera, nel 2019 erogati 1,8 mln per sconti su fornitura acqua, luce e gas

