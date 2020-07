Area nolana, 1 milione e 250mila euro per il restyling delle strade: ecco dove (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – restyling delle strade dell’Area nolana. Lavori per un milione e 250mila euro finanziati con un accordo sottoscritto questa mattina nella sede della Città Metropolitana di Napoli che prevede la manutenzione straordinaria e di sistemazione della rete viaria. I comuni interessati attraversati dalle arterie in questione sono Tufino, Roccarainola, Comiziano, Cimitile, Cicciano, Camposano, Casamarciano, Saviano, Nola, Ottaviano, Somma Vesuviana, Palma Campania, San Gennaro, San Giuseppe, Striano e Poggiomarino. Le strade interessate costituiscono la rete secondaria dei collegamenti da e per i centri abitati con gli assi stradali di grande comunicazione, autostrade ed ... Leggi su anteprima24

chrcapuano : Guardate che Porta Nolana, purtroppo, è sempre stata al centro di problematiche. Io ci passo spesso e cerco, da sem… - napolicittametr : Metronapoli - #CittàMetropolitana, via all’accordo quadro per la manutenzione e la #sicurezza delle #strade dell’… - gabriellapeluso : Stasera a Nola con tantissimi professionisti ed imprenditori conquistati dal valore del nostro progetto politico pe… - ViViCentro : Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Polizia Locale di… -

Ultime Notizie dalla rete : Area nolana Area nolana, oltre 1 milione per il restyling delle strade: ecco dove anteprima24.it Citt metr. Napoli: 1 mln e 250mila euro per strade area nolana

Napoli, 17 lug. (askanews) - Alla Citt Metropolitana di Napoli via all'accordo quadro per la manutenzione e la sicurezza delle strade dell'area nolana per un milione e 250mila euro. I comuni interessa ...

Coltellate davanti ad un locale: bloccati 4 giovanissimi dell’area nolana

Quattro giovani tra i 17 e 19 anni di Mariglianella, tre dei quali con precedenti di polizia, sono stati denunciati la scorsa notte per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. G ...

Napoli, 17 lug. (askanews) - Alla Citt Metropolitana di Napoli via all'accordo quadro per la manutenzione e la sicurezza delle strade dell'area nolana per un milione e 250mila euro. I comuni interessa ...Quattro giovani tra i 17 e 19 anni di Mariglianella, tre dei quali con precedenti di polizia, sono stati denunciati la scorsa notte per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. G ...