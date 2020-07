Aquilani nuovo allenatore della Fiorentina Primavera (Di venerdì 17 luglio 2020) Alberto Aquilani è il nuovo allenatore della Primavera della Fiorentina . Lo ha comunicato la società viola attraverso i propri canali ufficiali. L'ex Roma, che con la maglia giallorossa ha vinto 2 ... Leggi su leggo

acffiorentina : ?? I Aquilani nuovo tecnico della Primavera ?? - marcoconterio : ?? E' Alberto Aquilani il nuovo allenatore della Primavera della #Fiorentina. E' ufficiale. @TuttoMercatoWeb - ilnapolionline : UFFICIALE - Aquilani nuovo allenatore della Fiorentina Primavera - - italianoverdose : RT @acffiorentina: ?? I Aquilani nuovo tecnico della Primavera ?? - CorSport : #Aquilani è il nuovo allenatore della #Fiorentina Primavera -

Con la nomina di Alberto Aquilani come nuovo allenatore della Fiorentina Primavera comincia a prendere forma il settore giovanile per la prossima stagione. I giovani della Primavera stanno cominciando ...