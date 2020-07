Aquilani è il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera (Di venerdì 17 luglio 2020) FIRENZE - Tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Fiorentina ha annunciato che "l'allenatore della Primavera per la stagione 2020/21 sarà Alberto Aquilani ". Aquilani, cresciuto ... Leggi su corrieredellosport

Con la nomina di Alberto Aquilani come nuovo allenatore della Fiorentina Primavera comincia a prendere forma il settore giovanile per la prossima stagione. I giovani della Primavera stanno cominciando ...La Fiorentina ha annunciato di aver affidato l'incarico di allenatore della Primavera ad Alberto Aquilani. L'ex centrocampista, nella stagione 2019/2020, si è diviso tra under 18 e il ruolo di collabo ...